الشناوي: فايلر تغير في أيامه الأخيرة.. وكنا نحب موسيماني قبل قدومه لـ الأهلي

الإثنين، 30 نوفمبر 2020 - 22:48

كتب : FilGoal

بيتسو موسيماني - ريني فايلر

كشف محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الأهلي عن بعض التغييرات التي حدثت لشخصية ريني فايلر مدرب الفريق السابق قبل رحيله.

محمد الشناوي

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال الشناوي عبر قناة سي بي سي: "فايلر في أيامه الأخيرة مع الأهلي تغير بشكل ملحوظ".

وأضاف "بعض الفقرات كان ينفذها في التدريبات أصبح لا ينفذها، ووضح عليه أنه لا يركز بشكل كامل مع الفريق".

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وواصل "ولذلك كان قرار إدارة النادي برحيله حفاظا على استقرار الفريق لأن اللاعب إذا كان يعلم أن المدرب سيرحل لن ينفذ تعليماته في التدريبات والمباريات".

وعن تعاقد الأهلي مع موسيماني قال: "كنا نحب بيتسو موسيماني وهو مدربا لفريق صن داونز".

وأشار "وذلك لأنه جعل فريق صنداونز يلعب كرة جميلة وكان منافسا قويا لنا في أي مباراة نلعبها ضده".

وأتم تصريحاته "بالإضافة إلى أن موسيماني يحب الأهلي كثيرا ودائما ما يضرب المثل به".

الأهلي فايلر موسيماني محمد الشناوي
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