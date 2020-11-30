حكاية حمدي فتحي – "الجوكر الأفضل من حسام غالي".. وموسم عطل مسيرته 5 سنوات

في يناير من عام 2019 أعلن الأهلي ضمه لحمدي فتحي قادما من إنبي وبعد ما يقرب من عامين أصبح بطلا لإفريقيا.

حمدي فتحي النادي : الأهلي

الوصول للأهلي ثم اللعب في نهائي إفريقيا والتتويج باللقب لم يكن سهلا والقصة كلها بدأت في نادي ألعاب دمنهور على عدة مراحل.

المرحلة الأولى.. الناشئين

والبداية سيرويها المدير الفني بقطاع الناشئين بألعاب دمنهور السيد البشبيشي لـFilGoal.com الذي قائلا: "كان لدينا مدرسة خاصة بالنادي تحت 12 عاما وكان من ضمنها حمدي فتحي ثم تم تصعيده للمدربة العامة".

وواصل "كنت أقود فريق مواليد 1994 وكان حمدي يتميز بجسد قوي ومهارة تجعلك تعتمد عليه كجوكر يلعب كقلب دفاع وارتكاز وصانع ألعاب، حمدي كان الحل السهل لي في الملعب".

وأضاف البشبييشي "كنت أصفه بأنه يشبه حسام غالي بل أفضل منه، لأن حمدي يتميز بالقوة والضربات الرأسية أفضل من غالي".

وواصل "عملت على تطوير مهارات التسديد لديه والمراوغة".

بلع اللسان

ويروي المدير الفني بقطاع الناشئين بألعاب دمنهور حادثة صعبة تعرض لها حمدي فتحي آنذاك وقال: "كنا نواجه الشبان المسلمين وسقط حمدي فجأة وبلع لسانه".

وتابع "ذهبنا للمستشفى سريعا جدا ومعه زميله في الفريق مجدي التلاوي واطمأننا عليه".

وأتم "بعد فترة رشحته لإمام محمدين مدير قطاع الناشئين في إنبي وبعد ذلك تم إلغاء فريق مواليد 1994 وتم دمجه مع مواليد 1993، وتدرب حمدي مع حمدي عامر المدير الفني للفريق".

المرحلة الثانية.. الصعود لفريق أكبر سنا

بعد دمج مواليد فريقي 1993 و1994 كان حمدي فتحي أحد من تم الاعتماد عليهم وقال حمدي عامر المدير الفني لذلك الفريق لـFilGoal.com: "حمدي كان يتسم بالطموح وكان رائعا كلاعب ارتكاز".

وأكمل "أصبح أساسيا في كل مبارياتنا وكنا أبطال لمنطقة البحيرة وشارك في دوري القطاعات وكنت أقول للاعبين العبوا برجولة مثل أحمد فتحي".

واستدرك "لكن بعد فترة كنت أقول لهم العبوا مثل حمدي فتحي زميلهم، وطلبت من والده الصبر على فكرة اللعب في الدوري الممتاز لأنه كان يتحمل مشقة السفر لساعة ونصف يوميا للتدرب فقط".

وأردف "بعد فترة تم تصعيد حمدي فتحي للفريق الأول لألعاب دمنهور ليبدأ رحلته الكبرى".

وتحدث كمال فريد المدير الفني السابق لألعاب دمنهور لـFilGoal.com قائلا: "كنت أقود فريق مواليد 1991 واستعنت بحمدي رغم صغر سنه".

وتابع "كنت أنصحه دائما بالتسديد لأنه كان يساعدنا أمام الفرق الدفاعية وبعد فترة تم تصعيدة للفريق الأول رفقة محمود معاذ لاعب سموحة السابق".

المرحلة الثالثة.. الفريق الأول

تحدث أحمد عاشور المدير الفني السابق لدمنهور لـFilGoal.com قائلا: "صعدت حمدي للمشاركة في دوري الدرجة الثانية وشارك بشكل مستمر رغم صغر سنه".

وواصل "كان يلعب معي في مركز رقم 8 لإجادته الاختراف والتسديد وتسجيل الأهداف من الرأسيات كذلك، وصعدنا للدوري الممتاز وشارك مع الفريق وسجل هدفا في الأهلي من رأسية".

وتابع "انضم للمنتخب الأولمبي مع سحام البدري بعد أدائه المميز ورغم رؤيته له كلاعب رائع في المركز رقم 8 لكنه شارك فيما بعد كرقم 6 وأجاد أيضا".

وأكمل المدير الفني السابق لألعاب دمنهور حديه "أرى أن فرصة حمدي في اللعب لمنتخب مصر الأول تأخرت لأنه استحقتها منذ خمس سنوات".

وأوضح "عدم مشاركته في الموسم الأول مع إنبي عطل مسيرته تلك الفترة الطويلة، حمدي قدم أداء مميزا حينما أعير لبتروجت كذلك وحجز مكانا أساسيا بسبب الإعارة في إنبي".

وأتم "الآن هو يتألق في الاهلي وأصبح بطلا لإفريقيا".