المقاولون لـ في الجول: تعاقدنا مع باسم علي وكابوريا وحمدي زكي لمدة 3 مواسم

نجح المقاولون العرب في التعاقد مع الثلاثي باسم علي وأحمد كابوريا ومحمد حمدي زكي لمدة 3 مواسم ضمن تدعيمات الفريق.

وكان المقاولون قد تغلب على أرتا سولار الجيبوتي بهدف دون رد ضمن مباريات ذهاب دور 64 من بطولة الكونفدرالية.

وقال محمد عادل المشرف العام على الكرة بالمقاولون لـ FilGoal.Com: "أتممنا التعاقد مع باسم علي وأحمد كابوريا ومحمد حمدي زكي".

وأوضح "باسم علي رحل عن النادي الأهلي، وكابوريا من الزمالك وحمدي زكي من الإسماعيلي".

وشدد عادل "الثلاثي سيكون إضافة قوية للفريق خلال الموسم الجديد".

وأتم تصريحاته "تعاقدنا مع اللاعبين وفقا لاحتياجات الفريق هذا الموسم".