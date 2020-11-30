الأهلي يوافق على استقالة خالد محمود طبيب الفريق

الإثنين، 30 نوفمبر 2020 - 20:37

كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين

الأهلي - بني سويف - خالد محمود طبيب الأهلي

وافق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي على قبول استقالة خالد محمود طبيب فريق كرة القدم بالنادي.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات نقلها موقع الأهلي الرسمي: "هناك ظروفا خاصة أجبرت الدكتور خالد محمود على تقديم استقالته، حيث طلب اعفاءه من المهمة لذات الظروف منذ فترة طويلة".

وأضاف "ولكن لظروف تأجيل المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا أكثر من مرة حال دون قبول الاستقالة".

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وواصل "خاصة أنه رفض ترك الفريق وسط الموسم، وهو أمر إيجابي يحسب له بكل المقاييس".

وأكمل "خالد محمود من الكفاءات المتميزة، وبذل جهدا كبيرا خلال فترة عمله بالأهلي، وتحمل الكثير من الضغوط والانتقادات، وتعامل بمبدأ النادي الأهلي وسط تلك الظروف".

ووجه عبد الحفيظ الشكر باسم الجهاز الفني واللاعبين ومنظومة فريق الكرة إلى خالد محمود، على جهده وعطائه خلال الفترة الماضية، وتمنى له التوفيق في المرحلة المقبلة.

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