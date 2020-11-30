الأهلي يوافق على استقالة خالد محمود طبيب الفريق
الإثنين، 30 نوفمبر 2020 - 20:37
كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين
وافق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي على قبول استقالة خالد محمود طبيب فريق كرة القدم بالنادي.
وقال عبد الحفيظ في تصريحات نقلها موقع الأهلي الرسمي: "هناك ظروفا خاصة أجبرت الدكتور خالد محمود على تقديم استقالته، حيث طلب اعفاءه من المهمة لذات الظروف منذ فترة طويلة".
وأضاف "ولكن لظروف تأجيل المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا أكثر من مرة حال دون قبول الاستقالة".
وواصل "خاصة أنه رفض ترك الفريق وسط الموسم، وهو أمر إيجابي يحسب له بكل المقاييس".
وأكمل "خالد محمود من الكفاءات المتميزة، وبذل جهدا كبيرا خلال فترة عمله بالأهلي، وتحمل الكثير من الضغوط والانتقادات، وتعامل بمبدأ النادي الأهلي وسط تلك الظروف".
ووجه عبد الحفيظ الشكر باسم الجهاز الفني واللاعبين ومنظومة فريق الكرة إلى خالد محمود، على جهده وعطائه خلال الفترة الماضية، وتمنى له التوفيق في المرحلة المقبلة.