يوفنتوس يعلن عودة كيلليني وديميرال

تعافى جورجيو كيلليني وميريح ديميرال من الإصابات التي لحقت بهما، وتدربوا مع باقي الفريق اليوم الإثنين.

ويواجه يوفنتوس فريق دينامو كييف مساء الأربعاء في دوري أبطال أوروبا لكن الفريق ضمن بالفعل تأهله لثمن النهائي.

وجاء في بيان يوفنتوس الرسمي: "يستمر عمل الفريق بلا هوادة وتدرب مرة أخرى هذا الصباح".

وتابع "تم تقسيم جلسة اليوم إلى ثلاثة مجالات، الاستحواذ والخطط والتدريبات البدنية".

وكشف بيان يوفنتوس "كيلليني وديميرال شاركا في التدريب بالكامل".

وكلا اللاعبين تعرضا لإصابات عضلية في وقت سابق من شهر نوفمبر.