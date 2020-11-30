فاسكو دا جاما: أنهينا الاتفاق بضم بالوتيللي.. سيكون مثل مارادونا لمشجعينا

ادعى المدير الرياضي بنادي فاسكو دا جاما البرازيلي التوصل لاتفاق مع ماريو بالوتيللي لضمه لكنفي انتظار إضفاء الطابع الرسمي.

وخاض بالوتيلي أخر مباراة في مارس الماضي مع فريق بريشيا قبل توقف الدوري الإيطالي، وبعد انتهاء تعاقده لم ينضم لأي فريق.

وقال فابيو كورديلا المدير الرياضي بالنادي البرازيلي: "توصلنا إلى اتفاق مع ماريو بالتويللي للانضمام إلينا".

وشدد في تصريحات نقلها موقع فوتبول إيطاليا: "بالوتيللي يود الانتقال إلينا، لا تنس أن فريقنا حصل على أكبر عدد من الألقاب بعد ريال مدريد".

وتابع "لا أعتقد أن بالوتيللي بحاجة إلى القدوم إلى هنا للقيام بأشياء غبية".

وأضاف "أعتقد أنه وصل إلى مرحلة النضج العقلي، وفاسكو مؤسسة مناهضة للعنصرية".

وبالحديث عن التوقيع أوضح "لايمكننا التوقيع مع أي لاعب، ولكن كان هناك تبادل للعروض والتفاوض عبر البريد".

وشدد "اتفقنا على كل شئ، علينا فقط إضفاء الطابع الرسمي، آمل أن أتمكن من القيام بذلك يوم 15 يناير".

وأتم تصريحاته "فاسكو بحاجة إلى لاعب مثل بالوتيللي وهو بحاجة إلى ناد مثل فاسكو، سيصبح مثل مارادونا بالنسبة لمشجعينا".