فيديو في الجول - أنا دروجبا (10).. عندما أنقذني إيتو من أزمة وشكرا لهؤلاء

الإثنين، 30 نوفمبر 2020 - 18:34

كتب : FilGoal

دروجبا

"أنقذني صامويل إيتو من الغياب عن كأس العالم، ونجحت في توحيد بلادي بعد الحرب الأهلية المدمرة" ديديه دروجبا قائد منتخب كوت ديفوار السابق.

أحداث مثيرة في آخر حلقات سلسلة "أنا دروجبا" والتي قدمها FilGoal.com على مدار الأسابيع الماضية.

وعن قلقه من الغياب عن المونديال وزيارته لنيلسون مانديلا وتوحيد كوت ديفوار شاهدوا الحلقة الأخيرة من أنا دروجبا.

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أنا دروجبا تشيلسي كوت ديفوار
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