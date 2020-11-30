قائمة الأهلي - الظهور الأول لـ طاهر وبانون أمام الاتحاد في كأس مصر.. وعودة الثلاثي المعار

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي قائمة فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري في نصف نهائي كأس مصر.

ويلعب الأهلي ضد الاتحاد في نصف نهائي كأس مصر غدا الثلاثاء، في استاد السويس.

وشهدت القائمة الظهور الأول للمدافع المغربي بدر بانون المنضم حديثا للأهلي، وكذلك طاهر محمد طاهر المنضم للقلعة الحمراء قادما من المقاولون العرب.

كما انضم صلاح محسن لقائمة الأهلي بعد عودته للقلعة الحمراء فور انتهاء إعارته مع سموحة وكذلك صانع الألعاب ناصر ماهر. وأيضا أكرم توفيق لاعب الوسط الذي انتهت إعارته مع الجونة.

وجاءت القائمة كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير.

الدفاع: رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – محمود وحيد – علي معلول – بدر بانون – محمد هاني.

الوسط: حمدي فتحي – حسين الشحات – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة – جيرالدو – أكرم توفيق – عربي بدر – ناصر ماهر.

الهجوم: مروان محسن - محمود كهربا – صلاح محسن – طاهر محمد.

ويغيب عن الأهلي كل من أليو ديانج ومحمد شريف وأحمد ياسر ريان بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

ويلعب الفائز من هذه المواجهة ضد المتأهل من الزمالك مع طلائع الجيش في نهائي الكأس يوم السبت المقبل.