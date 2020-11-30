أس: برشلونة سيضطر لدفع غرامة مالية بسبب احتفال ميسي لتكريم مارادونا

الإثنين، 30 نوفمبر 2020 - 17:14

كتب : FilGoal

ليو ميسي - برشلونة - قميص نيولز أولد بويز

يبدو أن برشلونة سيضطر لدفع غرامة مالية للاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم بعد لفتة ليونيل ميسي قائده الطيبة تجاه مواطنه الأسطورة الراحل دييجو مارادونا. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "أس" الإسبانية.

وقال التقرير إن برشلونة قد يكون مضطرا لدفع مبلغ 3 آلاف يورو لصالح الاتحاد الإسباني بسبب قواعد الانضباط خاصة وأن ميسي حصل على إنذار بعد اللقطة.

ويقول نص البند 91 في لائحة الانضباط: "أي لاعب يسجل هدفا في أي مناسبة ويعرض أي نوع من الإعلانات والشعارات أو الأساطير أو المختصرات أو الرسومات أو أي كان المحتوى، سيتم عقابه، وتغريمه مبلغ 3 آلاف يورو بجانب تحذير".

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وكان ميسي قد سجل هدفا في انتصار برشلونة بنتيجة 4-0 ضد أوساسونا في الدوري الإسباني، واحتفل بنزع قميصه ليبدو أسفله قميص نيولز أولد بويز الأرجنتيني والذي لعب له مارادونا، كما أنه فريق طفولة ميسي.

ميسي ظهر وهو يرتدي القميص وعليه شعار شركة "ياماها"، وفي الخلف رقم مارادونا 10.

وكان مارادونا قد أجرى عملية جراحية في الأرجنتين مطلع الشهر الجاري عقب تعرضه لنزيف في المخ، وخرج بعد 8 أيام من المستشفى.

وكشف التصوير المقطعي حينها عن وجود ورم دموي يعرف باسم نزيف في الدماغ.

مارادونا تولى تدريب فريق خيميناسيا لابلاتا الأرجنتيني وقاد الفريق في الجولة الأولى من مسابقة كأس الدوري الأرجنتيني في 31 أكتوبر الماضي والذي وافق عيد ميلاده الـ 60، قبل أن يدخل المستشفى بعد عدة أيام.

في إسبانيا الدوري الإسباني
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