عمر السعيد يغيب عن الزمالك ضد طلائع الجيش بسبب إيجابية مسحته

جاءت نتيجة المسحة التي خضع لها عمر السعيد مهاجم الزمالك إيجابية.

عمر السعيد النادي : الزمالك الزمالك

وخضع لاعبو الزمالك لمسحة للكشف عن فيروس كورونا استعدادا لمواجهة طلائع الجيش، وأثبتت إصابة عمر السعيد بفيروس كورونا.

ولا يعاني مهاجم الزمالك من أعراض قوية، وسيخضع للبروتوكول الطبي المتبع.

وبذلك ينضم عمر السعيد إلى قائمة الغائبين عن المباراة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا، والتي تضم محمود حمدي "الونش" وعبد الله جمعة ويوسف أوباما.

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش غدا الثلاثاء في نصف نهائي كأس مصر.

ويدافع الزمالك عن لقبه في كأس مصر عندما يواجه الجيش، على أن يلتقي المنتصر مع الفائز من نصف النهائي الآخر بين الأهلي والاتحاد السكندري.