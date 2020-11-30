ميدو: غرفة ملابس الزمالك لن تتقبل صالح جمعة.. الأهلي لم يتركه إلا مع رحيل مرتضى

لا يحبذ أحمد حسام "ميدو" لاعب ومدرب الزمالك السابق انضمام صالح جمعة للفريق، مشيرا إلى أنه يرى أن الأهلي استغنى عن اللاعب تحديدا بعد رحيل مرتضى منصور عن رئاسة الأول.

وأعلن وكيل صالح جمعة اليوم الإثنين رحيل اللاعب عن الأهلي بعد فسخ عقده بالتراضي.

وقال ميدو عبر تويتر:"صالح جمعة لاعب جيد جدا لكن ضمه للزمالك في هذه الفترة مخاطرة كبيرة، فلن تتقبله غرفة الملابس بسهولة. مهم جدا الآن الحفاظ على استقرار. الأهلي لم يتركه إلا بعد رحيل مرتضى منصور لأنهم يعرفون جيدا بأنه الوحيد الذي كان سيحارب لضمه للزمالك".

ووجه ميدو شكره لأمير مرتضى المشرف العام على الكرة الأسبق في الزمالك "رد فعل الجميع داخل نادي الزمالك تجاه أمير مرتضى يثبت أنك إذا أخلصت لمكان عملك سيتم تقديرك بالشكل المناسب حتى لو كنت محسوبا على أشخاص بعينهم. أمير مرتضى قام بعمل رائع داخل نادي الزمالك رغم أنها كانت تجربته الأولى، يجب الاستفادة من أمير في المستقبل داخل نادي الزمالك".

وأتم ميدو "اختلف مع مدربي القدير محسن صالح في أن المشرف العام على الكرة يجب أن يكون لاعب كرة سابق، معظم المشرفين على الكرة في أفضل أندية أوروبا لم يلمسوا الكرة من قبل، لكنهم درسوا علم الإدارة الرياضية وتدرجوا في عملهم حتى وصلوا إلى منصبهم. إدارة كرة القدم ليس لها علاقة بممارستها".

رد فعل الجميع داخل نادي الزمالك تجاه @AmirMortada يثبت لك انك اذا اخلصت لمكان عملك سيتم تقديرك بالشكل المناسب حتى لو كنت محسوب على اشخاص بعينهم..أمير مرتضى قام بعمل رائع داخل نادي الزمالك رغم انها كانت تجربته الاولى..يجب الاستفاده من أمير في المستقبل داخل نادي #الزمالك — Mido (@midoahm) November 30, 2020

اختلف مع مدربي القدير @MohsenSaleh في ان المشرف العام على الكره يجب ان يكون لاعب كره سابق..معظم المشرفين على الكره في افضل اندية اوروبا لم يلمسوا الكره من قبل!! ولكنهم درسوا علم الادارة الرياضي وتدرجوا في عملهم حتى وصلوا الى منصبهم..ادارة كرة القدم ليس لها علاقة بممارستها!! — Mido (@midoahm) November 30, 2020

صالح جمعه لاعب جيد جدا لكن ضمه للزمالك في هذه الفترة مخاطره كبيره فلن تتقبله #أوضة_اللبس في الزمالك بسهوله!! مهم جدا الان الحفاظ على استقرار #أوضة_اللبس — Mido (@midoahm) November 30, 2020