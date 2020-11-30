جوارديولا يتحدث عما يريده من رحلة البرتغال.. وموقف أجويرو

يستهدف بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي حسم صدارة مجموعته في دوري أبطال أوربا بعدما ضمن التأهل لدور الـ16 من المسابقة.

سيتي متصدر المجموعة برصيد 12 نقطة يحل ضيفا على بورتو الوصيف صاحب الـ9 نقاط في خامس جولات مرحلة المجموعات بدوري الأبطال.

وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي يوم الإثنين: "نسافر إلى البرتغال بهدف تأمين صدارتنا للمجموعة".

وأضاف "لقد أنجزنا المهم وتأهلنا بالفعل، لكن من المهم الحفاظ على إيقاعنا، يجب أن نلعب المباراة بأفضل حالة ممكنة وأن نقدم مباراة جيدة".

وشدد "ستكون مباراة صعبة ضد بورتو، لديهم فريق يلعب بروح مذهلة وقوة بدنية كبيرة، ونحن نعرف ذلك".

وأكمل "الفرق الكبرى في البرتغال تعمل من أجل الفوز في نهاية كل أسبوع، وعندما يكون لديهم هذه العقلية فإنهم يصبحون خطيرين للغاية".

وتحدث بيب عن مهاجمه الأرجنتيني سيرجيو أجويرو الذي سيغيب عن اللقاء، قائلا "أجويرو لم يتدرب معنا اليوم".

وواصل "لديه بعض الاضطرابات في الركبة، لا شيء خطير، لكنه لم يتدرب".

وكان جوارديولا قد اعترف قبل أيام بأن لاعبه سيرخيو أجويرو يعيش وقتا صعبا بعد وفاة دييجو مارادونا أسطورة الأرجنتين الأسبوع الماضي.

أجويرو كان متزوجا من جيانينا ابنة مارادونا بين 2008 و2012، وابنه بينخامين هو الحفيد الأول لـ مارادونا.

وصرّح جوارديولا وقتها: "من الصعب علي أن أتحدث عن مشاعر أجويرو، مباراة أولمبياكوس كانت صعبة عليه، خصوصا فيما يخص نجله. الوضع صعب وهذا طبيعي، فقد كان يعرف مارادونا جيدا، إنه جد ابنه. إنه وضع حزين للعائلة".

وتطرق لمسألة تجديد عقد أجويرو الذي ينتهي الصيف المقبل: "سيطلعنا على قراره، لم يصل إلى أفضل حالاته بعد، إصابته كانت طويلة وينقصه بعض الحدة".

واستمر "لا نشكك في قدرته على تسجيل الأهداف لكنه يحتاج إلى الوقت والحصص التدريبية ودقائق اللعب. لديه 7 أشهر في عقده، وهو يستحق الأفضل مثلما هو الحال مع النادي ومع الجميع".

وأتم المدرب الإسباني "كنت محظوظا كمدرب للإشراف على لاعبين مذهلين وهو أحدهم دون شك، لم أر نجما كبيرا مثله أبدا".