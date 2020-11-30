مصدر في الأهلي يكشف لـ في الجول: مصير جيرالدو ومدى ارتباطه بصفقة سيرينو

الإثنين، 30 نوفمبر 2020 - 16:15

كتب : أحمد الخولي

جيرالدو دا كوستا - الأهلي

قال مصدر في النادي الأهلي إن مصير جيرالدو جناح الأهلي مرتبط بالتعاقد مع جاستون سيرينو لاعب وسط ماميلودي صنداونز. وذلك في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com.

وأوضح المصدر: "جيرالدو مستمر في الأهلي حتى الآن، خاصة وأن صفقة سيرينو لم تكتمل بعد".

وتابع "مصيره مرتبط بإتمام صفقة سيرينو".

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وأكمل "إن انضم سيرينو خلال فترة القيد الثانية سيرحل جيرالدو، أو قد يتم تأجيل الأمر حتى سوق الانتقالات الشتوية".

جيرالدو ذو الأصول البرازيلية والذي يلعب لمنتخب أنجولا، لعب لأندية أتليتكو جويانينيسي وريد بول وكورتيبيا في البرازيل قبل أن ينضم إلى أول أغسطس في يناير 2016، ومنه إلى الأهلي في يناير 2019.

ولعب جيرالدو بقميص الأهلي في 41 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 5 أهداف وصنع 7 آخرين.

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