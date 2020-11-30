مران الزمالك - تدريبات تأهيلية لـ ساسي وبنشرقي.. وبرنامج خاص لـ المثلوثي

خضع فرجاني ساسي وأشرف بنشرقي لاعبا الزمالك لتدريبات تأهيلية في الجيم تحت إشراف الجهاز الفني للفريق اليوم الإثنين.

ولم يتدرب الثنائي مع بقية اللاعبين في المران الجماعي إذ يعاني بنشرقي من الإجهاد.

بينما خضع الوافد الجديد، حمزة المثلوثي، لبرنامج تدريبي خاص بالركض المنفرد قبل المشاركة في التدريبات الجماعية.

وخصص جايمي باتشيكو مدرب الفريق فقرة بدنية إضافية للاعب محمد حسن.

وتدرب اللاعبون على التعامل مع الكرات العرضية ونفذوا جملا فنية خلال المران قبل أن يشاركوا في تقسيمة، وحرص باتشيكو على تصحيح بعض الأمور الفنية وتوجيه تعليمات للاعبين.

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش يوم الثلاثاء في نصف نهائي كأس مصر.

ويغيب ساسي عن المباراة بسبب الإيقاف.

وحضر الثنائي ساسي وبنشرقي جلسة الجهاز الفني مع عبد الحليم علي، نجم الزمالك السابق ومدير الكرة الجديد في الفريق، قبل انطلاق المران.

وكان أيمن يونس، نجم الزمالك السابق ومدير لجنة الكرة الجديدة، حاضرا في المران واجتمع بالجهاز الفني وعقد جلسة منفردة مع قائد الفريق محمود عبد الرازق "شيكابالا".

وشدد يونس خلال حديثه على ضرورة التكاتف في المرحلة المقبلة من أجل النادي، مشددا على تذليل على أية عقبات يواجهها الفريق.

ويسعى الزمالك لمواصلة حملة دفاعه عن لقب كأس مصر، وإذا تجاوز طلائع الجيش يواجه الأهلي أو الاتحاد في النهائي يوم السبت.