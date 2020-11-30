رحيل مدرب الإمارات بعد 3 وديات

الإثنين، 30 نوفمبر 2020 - 14:57

كتب : محرر في الجول

خورخي لويس بينتو

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم رحيل الكولومبي خورخي لويس بينتو عن قيادة منتخب الإمارات بعد 5 أشهر فقط من تولي قيادته.

وجاء قرار الاتحاد الإماراتي بسبب تراجع نتائج الأبيض في مبارياته الودية، بالإضافة إلى سوء العلاقة بين المدرب واللاعبين.

وخسرت الإمارات من أوزباكستان 2-1 والبحرين 3-1 وفاز على طاجيكستان 3-2 وديا تحت قيادة بينتو.

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وكانت صحيفة "البيان" الإماراتية أشارت في وقت سابق إلى زيادة شكوى بعض الأندية الإماراتية من تعرض لاعبيها للإجهاد والإصابة خلال وجودهم بالمنتخب، وشكوى عدد من اللاعبين ضد المدرب خلال الفترة الأخيرة سواء في طريقة تعامله معهم، أو الجرعات التدريبية البدنية الزائدة والتي تسببت في إصابة عدد منهم خلال الفترة الماضية.

يذكر أن بينتو تولى قيادة الإمارات في يونيو الماضي بعقد مدته عامين.

وسبق لبينتو قيادة منتخبات كولومبيا وكوستاريكا وهندوراس، وقاد كوستاريكا لإنجاز تاريخي في كأس العالم 2014 عندما تأهل لربع النهائي.

الإمارات
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