ريال مدريد: هازارد يعاني من إصابة عضلية.. وتقارير: سيغيب لمدة 15 يوما "5 مواجهات"

أعلن نادي ريال مدريد تشخيص إصابة إدين هازارد لاعبه والتي تعرض لها خلال مواجهة ديبورتيفو ألافيش في الدوري الإسباني يوم السبت.

وقال نص البيان المقتضب: "بعد الفحوصات التي خضع لها هازارد اليوم الإثنين، تم تشخيصه بإصابة عضلية في الفخذ الأيمن، واللاعب ينتظر التقييم النهائي بشأن مدة غيابه".

وتوقعت تقارير صحفية إسبانية في صحف "آس" و"ماركا" غياب اللاعب لمدة تتراوح من 15-20 يوما.

وبالتالي يغيب هازارد عن المباريات المقبلة من بداية شهر ديسمبر إلى منتصفه وهي، شاختار دونتسك في دوري الأبطال، إشبيلية في الدوري ثم بوروسيا مونشنجلادباخ في دوري الأبطال، ثم أتليتكو مدريد وأتليتك بلباو في الدوري.

صاحب الـ29 عاما شارك خلال الموسم الجاري في 6 مباريات سجل خلالها هدفين.

وغاب هازادر عن أول 7 جولات في الدوري الإسباني مع ريال مدريد هذا الموسم بسبب إصابة عضلية، كما غاب عن مواجهة فالنسيا في الجولة التاسعة بسبب إصابته بفيروس كورونا "كوفيد 19".