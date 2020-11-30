وكيل جيرالدو: لم يتحدث معنا أحد بشأن مستقبله.. سيعود للبرازيل في حالة الرحيل

الإثنين، 30 نوفمبر 2020 - 14:03

كتب : حسام نور الدين

جيرالدو - الأهلي - أبو قير للأسمدة

قال هشام الكثيري وكيل أعمال جيرالدو جناح الأهلي إن النادي لم يتواصل معه قط بشأن مستقبل اللاعب حتى الآن، موضحا أنه إن تقرر رحيله، فإن الأنجولي يرغب في العودة إلى البرازيل. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح الكثيري قائلا: "تواصلت مع اللاعب خلال الساعات الماضية وهنأته على لقب دوري الأبطال وتحدثنا حول أبرز المستجدات".

وواصل "لم يتواصل أي أحد من الجهاز الفني أو مسؤولي النادي مع جيرالدو حول مصيره، كذلك لم يفاتحني أي أحد بخصوص مصيره على الإطلاق".

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وأكمل "لا توجد عروض داخلية أو خارجية، لكن حال اتخاذ الأهلي القرار فبالتأكيد ستتغير الأمور".

وتابع "عقد جيرالدو ممتد حتى 2023، ويرغب في الاستمرار خاصة بعد الفوز بدوري الأبطال".

وأتم "اللاعب لديه قرار سابق بأنه في حالة الرحيل عن الأهلي يرغب في العودة إلى البرازيل".

جيرالدو ذو الأصول البرازيلية والذي يلعب لمنتخبأنجولا، لعب لأندية أتليتكو جويانينيسي وريد بول وكورتيبيا في البرازيل قبل أن ينضم إلى أول أغسطس في يناير 2016، ومنه إلى الأهلي في يناير 2019.

ولعب جيرالدو بقميص الأهلي في 41 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 5 أهداف وصنع 7 آخرين.

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