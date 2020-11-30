أفشة: موسيماني منحني حرية أكثر من فايلر.. وحزنت لما حدث لـ شيكابالا

تحدث محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الأهلي عن مسيرته بعدما كتب اسمه في تاريخ النادي الأحمر بتسجيل هدف التتويج بدوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه.

صرح أفشة عبر البرنامج الإذاعي ملعب الصقر "شرف لي تسجيل هدف مؤثر مع الأهلي وتخليد اسمي بجانب لاعب كبير مثل محمد أبو تريكة، إنها من أفضل لحظات حياتي، وأتمنى تحقيق المزيد هذه رغبتي منذ كنا لاعبا في بيراميدز، فاللعب للأهلي كان خياري الأول والأخير، ومستعد أخدم الأهلي برقبتي".

وأشار "المنافسة في الأهلي صعبة، لذا ركزت على الجانب البدني لأكون قادرا على أداء المهام الدفاعية والهجومية وتسجيل الأهداف والمشاركة لـ90 دقيقة، لأنه لابد من التمسك بأي فرصة".

وتابع "سعيد جدا بترك علامة مع الجماهير (القاضية ممكن) صمم لها قمصان خاصة".

وعن الفارق بين مدربه الحالي بيتسو موسيماني والسابق ريني فايلر، أوضح أفشة "أحب فايلر، ولكنه كان يطالبني أحيانا باللعب كرأس حربة ثان أو لاعب وسط ثالث ويوظفني في غير مركزي، أما موسيماني منحني حرية أكبر في الملعب".

وتطرق أفشة أيضا للحديث عن عبد الله السعيد لاعب بيراميدز، قائلا "إنه لاعب كبير، أحبه وأحترمه وشرف كبير أنه يقال عني أنني خليفته، ولكن مع احترامي للجميع لا أتفق مع مقولة (مافيش بديل)، وهدفي الذي سجلته في مرمى توجو لا يعني أنني أخذت مكانه، فالمنافسة شريفة، والقرار يبقى دائما للمدير الفني حسام البدري".

واستطرد في سياق آخر "تابعت أيضا ما كتب على لساني بشأن محمد صلاح، أؤكد أنه شخصية محترمة ومتواضعة ويحبه جميع اللاعبين، ما قلته أنه من أذكى لاعبي العالم فهو يجيد التحركات وتسجيل الأهداف ويعرف جيدا كيف يخدم فريقه، ولكنه ليس موهوبا، أقصد أنه ليس مهاريا، ومع ذلك فهو نجم كبير بدليل أنه ينافس على أفضل لاعب في العالم، إنه أخي الأكبر وزميلي في المنتخب.. لا يوجد لاعب متكامل".

وواصل محمد مجدي أفشة تصريحاته بالحديث عن شيكابالا، قائلا "كنت جالسا مع أصحابي وسألتهم ماذا حدث، وفوجئت بتشبيهه بالكلب، وحزنت جدا، بالتأكيد من فعل ذلك جماهير ليست محترمة ولا علاقة لها بتشجيع كرة القدم بل هناك من دفعهم لفعل ذلك".

وأتم لاعب الأهلي "سب أي لاعب غير مقبول، كذلك لا يقبل أن نقارن إنسان (بني آدم) بكلب.. أتمنى أن تشجع الجماهير فريقها بأدب واحترام وشياكة، وإذا انتقدت لاعبا يكون بدافع إخراج أفضل ما لديه".