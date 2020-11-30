خبر في الجول - سلبية جميع عينات لاعبي الأهلي عدا المصابين في السابق

علم FilGoal.com أن نتيجة آخر مسحة طبية خضع لها الأهلي جاءت سلبية لجميع اللاعبين باستثناء من سبق إصابتهم بفيروس كورونا في الأيام الماضية، بينما سيخضع صلاح محسن لمسحة طبية جديدة لعدم وضوح نتيجة الأولى.

واستمرت المسحة إيجابية لكل من محمد شريف وأحمد ياسر ريان وأليو ديانج وصالح جمعة وأحمد رمضان "بيكهام".

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد يوم الثلاثاء في نصف نهائي كأس مصر على ملعب السويس.

وغاب عن الأهلي كل من وليد سليمان وأليو ديانج وصالح جمعة ضد الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة بسبب إصابتهم بكورونا.

لكن بعد سلبية آخر مسحة بات كل لاعبي الفريق متاحين لمواجهة زعيم الثغر عدا الخماسي المذكور، وسيتضح موقف صلاح محسن بعد إعادة مسحته الطبية.

وإذا عبر الأهلي لنهائي كأس مصر يواجه الزمالك حامل اللقب أو طلائع الجيش يوم السبت.

ثم يلعب الأهلي السوبر الإفريقي في القاهرة ضد نهضة بركان في 10 ديسمبر.

وبعد ذلك يستهل حملة دفاعه عن لقب الدوري المصري الممتاز بمواجهة ضيفه مصر المقاصة.