في الجول يكشف الحل الأقرب لمصير صالح جمعة مع الأهلي بعد مكالمة عبد الحفيظ

عقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي اجتماعا بالهاتف مع صالح جمعة لاعب الفريق من أجل حسم مصيره بشكل نهائي. وذلك حسبما علم FilGoal.com.

صالح جمعة النادي : الأهلي الأهلي

وعلم FilGoal.com في وقت سابق، أن رحيل اللاعب بات الحل الأقرب لكل الأطراف.

وتلقى صالح جمعة اتصالا هاتفيا من سيد عبد الحفيظ، أوضح من خلاله أنه سيكون من الصعب إيجاد فرصة للاعب في ظل وجود محمد مجدي "أفشة" وعودة ناصر ماهر.

على الجانب الآخر، صالح جمعة بات لا يطيق الوضع الحالي، ولا يتحمل عدم المشاركة.

ويستهدف صالح من الاجتماع، الحصول على الاستغناء النهائي له من الأهلي، لأنه لا يفضل تكرار تجارب الخروج في إعارات، وعدم وجود دور واضح له مع الأهلي.

كان صالح انضم للأهلي من إنبي في صيف 2015، ولكنه لم ينجح في حجز مقعد أساسي في الفريق بشكل دائم، إذ تباينت مشاركاته على مدار أعوامه الـ5 مع الأهلي.

وخلال تلك الفترة، شارك صالح في 72 مباراة مع الأهلي وسجل 12 هدفا وصنع 13.

كما انتقل معارا للفيصلي السعودي في يناير 2018.

وشارك صاحب الـ27 عاما في 3 مباريات هذا الموسم مع رينيه فايلر وبيتسو موسيماني، بمجموع 39 دقيقة فقط.