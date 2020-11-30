اللجنة الأولمبية تختار شوقي غريب كأفضل مدير فني للعبة جماعية.. وتكريم اتحاد الكرة واليد

الإثنين، 30 نوفمبر 2020 - 13:14

كتب : FilGoal

شوقي غريب - تتويج المنتخب الأولمبي بلقب أمم إفريقيا تحت 23 عاما

أعلن اتحاد الكرة المصري حصده لقب أفضل اتحاد مناصفة مع اتحاد اليد وذلك في حفل اللجنة الأولمبية لتكريم الأبطال المتأهلين لأولمبياد طوكيو.

وأوضح البيان أن شوقي غريب مدرب المنتخب الأولمبي حصد جائزة أفضل مدير فني للعبة جماعية خلال الحفل.

وصرح شوقي غريب: "أتقدم بجزيل الشكر لهذا التكريم، وأؤكد أنه تكريما للجهاز الفني واللاعبين بالكامل".

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وأكمل "أعد بظهور المنتخب الأولمبي بشكل متميز خلال الدورة الأولمبية".

وتقام دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، خلال صيف 2021.

وكان منتخب مصر الأولمبي قد فاز بدورة ودية مجمعة أقيمت في القاهرة خلال شهر نوفمبر الجاري بعد تعادله سلبيا مع كوريا الجنوبية والانتصار بنتيجة 2-1 على البرازيل.

منتخب مصر الأولمبي
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