خبر في الجول - عضو لجنة إدارة الزمالك يجتمع بجهاز فريق الكرة

الإثنين، 30 نوفمبر 2020 - 13:14

كتب : إبراهيم رمضان أحمد شوقي صلاح

الأهلي - الزمالك

علم FilGoal.com أن محمد سيد عطية عضو لجنة إدارة الزمالك اجتمع بالجهاز الإداري لفريق كرة القدم الأول بالنادي.

وناقش عطية آخر استعدادات الفريق لمواجهة طلائع الجيش يوم الثلاثاء في نص نهائي كأس مصر.

ويتجه الزمالك للإسكندرية يوم الإثنين لدخول معسكر مغلق استعدادا للمباراة التي يستضيفها ملعب برج العرب.

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وإذا عبر الزمالك لنهائي كأس مصر يواجه الأهلي أو الاتحاد يوم السبت.

ويحمل الزمالك لقب كأس مصر بعد فوزه على بيراميدز في النهائي بنتيجة 3-صفر العام الماضي.

وبعد انتهاء مباريات كأس مصر يستهل الزمالك الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز بمواجهة مضيفه المقاولون العرب.

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