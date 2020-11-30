وكيل صالح جمعة: جلسة تجمعني بعبد الحفيظ لتحديد مستقبله مع الأهلي

يعقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي جلسة مع وكيل صالح جمعة لمناقشة مستقبله مع الفريق الأحمر.

صالح جمعة النادي : الأهلي الأهلي

وكتب عبد الرحمن مجدي وكيل صالح عبر حسابه على "تويتر": "تجمعني جلسة بالكابتن سيد عبد الحفيظ اليوم لتحديد الموقف النهائي لبقاء صالح جمعة أو رحيله عن النادي الأهلي".

كان صالح انضم للأهلي من إنبي في صيف 2015، ولكنه لم ينجح في حجز مقعد أساسي في تشكيل المارد الأحمر حتى الآن.

وخلال تلك الفترة، شارك صالح في 72 مباراة مع الأهلي وسجل 12 هدفا وصنع 13.

كما انتقل معارا للفيصلي السعودي في يناير 2018.

وشارك صاحب الـ27 عاما في 3 مباريات هذا الموسم مع رينيه فايلر وبيتسو موسيماني، بمجموع 39 دقيقة فقط.