كرة سلة - فوز مصر على المغرب وصدارة تصفيات إفريقيا

تصدر منتخب مصر الأول لكرة السلة تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لبطولة إفريقيا بعد الفوز على المغرب.

وتغلب منتخب مصر على المغرب بنتيجة 99-76 والتي أقيمت على صالة الاتحاد السكندري.

واقترب الفراعنة نحو التأهل إلى بطولة إفريقيا بعد المشاركة في الدور الثاني المقرر لها في شهر فبراير المقبل.

وكان منتخب مصر قد تأخر في الشوط الأول 21-22 قبل أن يتقدم 45-43 ثم اتسع الفارق إلى 81-62 مع نهاية الفترة الثالثة وأخيرا حسم الفراعنة اللقاء 99-76.

وحصل عمر عزب لاعب منتخب مصر على لقب أفضل لاعب في المباراة.

وكان منتخب مصر قد تغلب على منتخبات المجموعة أوغندا والرأس الأخضر والمغرب.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 6 نقاط من الثلاثة انتصارات في الصدارة منفردا.