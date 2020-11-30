كرة سلة - فوز مصر على المغرب وصدارة تصفيات إفريقيا

الإثنين، 30 نوفمبر 2020 - 00:29

كتب : هاني العوضي

مصر أمام المغرب - كرة سلة

تصدر منتخب مصر الأول لكرة السلة تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لبطولة إفريقيا بعد الفوز على المغرب.

وتغلب منتخب مصر على المغرب بنتيجة 99-76 والتي أقيمت على صالة الاتحاد السكندري.

واقترب الفراعنة نحو التأهل إلى بطولة إفريقيا بعد المشاركة في الدور الثاني المقرر لها في شهر فبراير المقبل.

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وكان منتخب مصر قد تأخر في الشوط الأول 21-22 قبل أن يتقدم 45-43 ثم اتسع الفارق إلى 81-62 مع نهاية الفترة الثالثة وأخيرا حسم الفراعنة اللقاء 99-76.

وحصل عمر عزب لاعب منتخب مصر على لقب أفضل لاعب في المباراة.

وكان منتخب مصر قد تغلب على منتخبات المجموعة أوغندا والرأس الأخضر والمغرب.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 6 نقاط من الثلاثة انتصارات في الصدارة منفردا.

كرة سلة منتخب مصر
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