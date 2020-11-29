إبراهيم حسن: جاهزون لمواجهة الأهلي في الكأس ومعنوياتنا مرتفعة

الأحد، 29 نوفمبر 2020 - 23:32

كتب : هاني العوضي

حسام حسن وإبراهيم حسن في أول تدريبات الاتحاد السكندري

يستعد الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة حسام حسن للمواجهة المرتقبة أمام الأهلي في نصف نهائي كأس مصر مساء الثلاثاء.

ويلعب الاتحاد ضد الأهلي في الثامنة من مساء الثلاثاء على ملعب السويس الجديد في ختام نصف نهائي كأس مصر.

وقال إبراهيم حسن مدير الكرة بالاتحاد: "جاهزون لمواجهة الأهلي ونقدر تماما كونه بطل الدوري ودوري أبطال إفريقيا".

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وشدد "لكن في ذات الوقت أثق تماما في فريق الاتحاد وقدرته على أداء مباراة قوية تليق بزعيم الثغر وجماهيره الكبيرة".

وأضاف حسن "الحالة المعنوية لجميع اللاعبين مرتفعة للغاية، وأي غيابات محتملة عن صفوف الفريق لن تؤثر لوجود عناصر مميزة وبدلاء أكفاء".

وأتم تصريحاته "نثق في جميع عناصر الفريق وارتفاع المستوى الفني والبدني تدريجيا".

وكان الأهلي قد حصد لقب دوري أبطال إفريقيا مساء الجمعة للمرة التاسعة في تاريخه.

الاتحاد السكندري إبراهيم حسن كأس مصر
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