أشرف صبحي: مصلحة النادي كانت مؤثرة في توقيت اتخاذ قرار إيقاف مجلس الزمالك.. وأطمئن جماهيره

عقب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على قرار إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك، مشيرا إلى أن الوزارة "تهتم بكل المؤسسات الرياضية والأمر تم بهدوء من المجلس".

في البداية حرص أشرف صبحي على توجيه الشكر لمجلس إدارة الأهلي "بعد البيان الذي شجب أي مظاهر حدثت وتمثل شيء غير معتاد لأي لاعب وتحديدا ما حدث لـ شيكابالا، وكذلك رأينا الإجراءات القانونية ضد المتنمرين".

ليطرق بعد ذلك للحديث عن مجلس الزمالك الموقوف، قائلا: "مجلس الزمالك أجتمع وخرج بكل هدوء بعد قرار الوزارة ولم يكن هناك أي تعليق بأي شكل. هذا وضع قائم وتم بمنتهى السلاسة".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة أم بي سي مصر "أطمئن جماهير الزمالك أننا لم نتسرع في أي قرار وقرار الإيقاف جاء بناءً على مراجعة قانونية".

وتابع "لا نتهم المجلس بأي شيء، هذا دور النيابة، وطبقنا اللائحة وتم تعيين 3 مستشارين قضائيين".

وأكمل حديثه قائلا: "اللجنة التنفيذية للجهاز المركزي للمحاسبات ولجنة وزارة الشباب وجدت مخالفات مالية ومن هنا حولتها للنيابة واتخذنا القرار وتحقيقات النيابة ستؤكد أو تنفي وجود ذلك".

وكشف أشرف صبحي " لجنة إدارة الزمالك شكلت لجنة حكماء لنادي الزمالك، تضم كمال درويش وفهمي عمر ومحمد عامر وأحمد مصطفى".

واستكمل "وكذلك لجنة لإدارة الكرة في النادي وتضم أيمن يونس وأشرف قاسم وعبد الحليم علي وشخص آخر و سيبدأون بشكل فوري وسريع عملهم".

وأجاب الوزير على سؤال ( هل يقدر مرتضى منصور على الترشح في الانتخابات المقبلة؟) قائلا: "إذا لم يكن عليه أي شيء قانوني، يقدر على الترشح من جديد".

وعن إن كان تم اتخاذ قرار إيقاف المجلس قبل مباراة النهائي؟ قال صبحي "كل الأمور كانت أمامنا، وكان أمامنا كذلك الصالح العام، لأننا لا نريد هدم الكيانات. توقيت اتخاذ القرار تغلب عليه الصالح العام حتى لو تحملنا بعض الشد والجذب. كان صالح المؤسسة هو أساس القرار".

وأتم "لا مكان للمؤامرات ضد أندية، عندما حدثت مهاترات مثلا ضد الأهلي من خارج مصر حافظنا عليه والزمالك مثله، علينا حماية مؤسساتنا".

ماذا حدث؟

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن إيقاف مجلس إدارة الزمالك، وإحالة مخالفاته المالية للنيابة العامة.

وأصدرت الوزارة بيانا رسميا أعلنت فيه "إحالة المخالفات المالية الواردة بتقرير لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة"

وأضاف البيان: "وقف واستبعاد مجلس إدارة نادى الزمالك والمدير التنفيذي له والمدير المالي، من إدارة شئون النادى بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة ،وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانونا لمجلس الإدارة ايهما أقرب".

وأعلنت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة عن المجلس المؤقت الذي يقود الزمالك، خلفا لمجلس إدارة الزمالك الموقوف بسبب مخالفات مالية.

وتضم اللجنة، أحمد بكري محمد حميدة رئيس محكمة استئناف بالقاهرة، وهشام إبراهيم أحمد محمود رئيس محكمة استئناف بالقاهرة، ومحمد سيد عطية علي أحمد المحامي العام بالنيابة العامة لدى محكمة النقض.

ويتولى مجلس مرتضى منصور قيادة نادي الزمالك منذ عام 2014، بعد أن قاده بين عامي 2005 و2006.

وأعيد انتخاب مرتضى منصور لفترة ثانية في عام 2017، وهي الفترة التي كانت من المنتظر أن تنتهي في نوفمبر 2021، ولكن قرار الإيقاف من وزارة الشباب والرياضة كان أسبق.