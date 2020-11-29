الشحات: ما حدث قبل المباراة سبب مشادتي مع مصطفى محمد.. انتهى الأمر وشيكابالا تدخل

أعرب حسين الشحات عن سعادته بتحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا بعد غياب سبع سنوات عن الأهلي، وتحدث عن كواليس انتقال إلى الأهلي من العين.

وكشف الشحات عن قيمة صفقة انتقاله من العين الإماراتي إلى الأهلي مقابل 5 ملايين دولار وتنازله عن مكافآته المالية من أجل تحقيق حلم الانتقال إلى الأهلي.

وقال حسين الشحات عبر قناة دي إم سي: "حدث موقف بيني وبين مصطفى محمد قبل بداية المباراة وذلك كان سبب ذهابي له بعد نهاية اللقاء وقلت له كسبنا فحدثت تلك المشادة".

وكشف الشحات "حدث تواصل من أحد الأشخاص وتحدثنا سويا وانتهى الأمر، في النهاية نحن لاعبون في منتخب واحد وأصدقاء وتلك الأمور تحدث وسنتواجه مجددا دون مشكلة".

وشدد جناح الأهلي "الأمر في المنتخب مختلف تماما نلعب بدافع واحد وهو فوز بلدنا وتلك المشادات تنتهي في وقتها ولا تستمر".

وبالحديث عن محمود شيكابالا أوضح "هو من الشخصيات المحببة بالنسبة لي، وللعلم كان من أول اللاعبين الذين قدموا لإنهاء مشكلة ما بعد المباراة والدفاع عني في تلك المشادة".

وعن إضاعة فرصة نهائي دوري أبطال إفريقيا في القائم قال: "بالتأكيد أنا أول واحد أتمنى الفوز بالبطولة والتسجيل".

وتابع "لكن بالطبع لا أقصد إضاعتها وما حدث سوء توفيق ولكن الأهم أننا حققنا الفوز واللقب في النهاية والحمد لله على كل شئ".

"العلاقة بيني وبين جمهور الأهلي طيبة وحتى بين الجماهير الأخرى، لكن وصلت رسائل على تليفون والدتي وزوجتي وصفحات مواقع التواصل ولذلك كتبت على حسابي رفضي لهذا"

وبالحديث عن انتقاله إلى الفريق أوضح"انضمامي إلى الأهلي كان مقابل 5 ملايين دولار أي ما يقرب من 80 مليون جنيه من العين الإماراتي".

وكشف "بالفعل تنازلت عن بعض الأموال لنادي العين من أجل أن تتم الصفقة كانت بينها مكافأة الدوري والكأس والمباريات بالعين، لكن لا أريد أن أتحدث عن ذلك ما كنت أريده هو تحقيق حلمي بالانضمام للأهلي".

وأضاف "محمود الخطيب اتصل بي هاتفيا وأبلغني برغبة الأهلي في ضمي وكان ردي أن الأمر منتهي بالنسبة لي بعد تلك المكالمة ولن أتحدث في قيمة عقد ولا أستطيع أن أرفض طلبه لي".

وشدد الشحات "لا أحب الحديث عن مقارنات مع لاعبين أخرين والتنازل عن أموال من أجل الأهلي، كل شخص له ظروفه الخاصة هو فقط من يعلمها".

وتابع "أحصل في الأهلي أقل من 50% مما كنت أحصل عليه في نادي العين تقريبا، لكن هذا لم يسبب لي مشكلة وكنت أسعى للقدوم لتحقيق حلمي والانضمام للنادي الذي أشجعه وأيضا بعد مكالمة محمود الخطيب".

وأتم الشحات تصريحاته "الرحيل من الأهلي؟ لا أفكر في ذلك نهائيا، سأرحل فقط إذا كان الأهلي من يريد ذلك".