نائب لجنة إدارة الزمالك: هدفنا الحفاظ على استقرار فريق كرة القدم

شدد المستشار هشام إبراهيم نائب اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون نادي الزمالك على أن الهدف الحالي هو الحفاظ على استقرار فريق كرة القدم.

وقال هشام إبراهيم عبر قناة الزمالك: "شغلنا الشاغل الحفاظ على فريق كرة القدم وتنفيذ كل طلباته، والفريق بعيد تماما عن أي أمور إدارية تحدث في النادي".

وأضاف "نستعد لمباريات مهمة في كأس مصر ويجب الحفاظ على استقرار الفريق واللاعبين".

وأكمل "الأمور المالية لم تضح لنا حتى الآن ولكن سنعرف موقف النادي المالي عند استلام النادي بشكل رسمي غدا الإثنين".

وشدد "اللجنة حريصة على مصلحة النادي وتدبير الموارد المالية التي تساعد في تلبية طلبات فريق كرة القدم من تجديد عقود اللاعبين وإبرام صفقات جديدة".

واستمر في تصريحاته "لدينا فريق محترم وسنعمل على تقويته بضم لاعبين مميزين".

وأتم "أطمئن جماهير الزمالك وأعضاء النادي أن الكيان الأبيض بخير وسيظل بخير".

ماذا حدث؟

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن إيقاف مجلس إدارة الزمالك، وإحالة مخالفاته المالية للنيابة العامة.

وأصدرت الوزارة بيانا رسميا أعلنت فيه "إحالة المخالفات المالية الواردة بتقرير لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة"

وأضاف البيان: "وقف واستبعاد مجلس إدارة نادى الزمالك والمدير التنفيذي له والمدير المالي، من إدارة شئون النادى بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة ،وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانونا لمجلس الإدارة ايهما أقرب".

وأعلنت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة عن المجلس المؤقت الذي يقود الزمالك، خلفا لمجلس إدارة الزمالك الموقوف بسبب مخالفات مالية.

وتضم اللجنة، أحمد بكري محمد حميدة رئيس محكمة استئناف بالقاهرة، وهشام إبراهيم أحمد محمود رئيس محكمة استئناف بالقاهرة، ومحمد سيد عطية علي أحمد المحامي العام بالنيابة العامة لدى محكمة النقض.

ويتولى مجلس مرتضى منصور قيادة نادي الزمالك منذ عام 2014، بعد أن قاده بين عامي 2005 و2006.

وأعيد انتخاب مرتضى منصور لفترة ثانية في عام 2017، وهي الفترة التي كانت من المنتظر أن تنتهي في نوفمبر 2021، ولكن قرار الإيقاف من وزارة الشباب والرياضة كان أسبق.