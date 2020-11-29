العطار لـ في الجول: قرار المد للخماسية في يد فيفا.. وننشر اللائحة بنهاية يوم الإثنين

قال وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، إن قرار المد للجنة الخماسية حتى الدورة الأولمبية المقبلة، أمر في يد الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتحدث العطار لـ FilGoal.com: "مناقشات الجمعية العمومية كانت أكثر من رائعة وديمقراطية ومتحضرة. الكل أبدى رأيه وشرح وجهة نظره وحدث توافق على مواد اللائحة وبعض التعديلات، وتنشر اللائحة بنهاية يوم الإثنين".

وشدد "عوائد روابط الدوري الممتاز سيتم توزيع جزء منها على القسم الثاني والثالث. بند عدد أعضاء الجمعية العمومية شهد مناقشات عديدة، تم تحديد عدد 134 عضوا بآلية محددة".

وأردف "تحدثنا عن بند السنوات أكثر من مرة. تم تطبيق البند بشكل تصاعدي في المنصب الواحد. هذا سيمنح فرصة ألا يفقد اتحاد الكرة الخبرات مع ضمان تداول السلطة وظهور الكوادر الجديدة".

وأتم "كان هناك مشاعر طيبة من أعضاء الجمعية العمومية لأعضاء اللجنة الخماسية، وطالبوهم بالبقاء حتى الدورة الأولمبية المقبلة. لا نعرف إذا كان سيحدث خطوات رسمية في هذا الأمر، والقرار في يد فيفا".

أقرت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، أغلب بنود اللائحة الجديدة في اجتماعها اليوم الأحد.

وشكلت الجمعية العمومية لجنة تضم جمال عويس رئيس نادي الواسطى، وطارق السيد رئيس نادي الترسانة، وعلي سليم رئيس نادي بني سويف، وأحمد جوهر رئيس نادي المريخ البورسعيدي، لصياغة التعديلات التي أقرتها الجمعية العمومية.