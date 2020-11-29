العطار لـ في الجول: قرار المد للخماسية في يد فيفا.. وننشر اللائحة بنهاية يوم الإثنين

الأحد، 29 نوفمبر 2020 - 22:03

كتب : FilGoal

الاتحاد المصري لكرة القدم

قال وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، إن قرار المد للجنة الخماسية حتى الدورة الأولمبية المقبلة، أمر في يد الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتحدث العطار لـ FilGoal.com: "مناقشات الجمعية العمومية كانت أكثر من رائعة وديمقراطية ومتحضرة. الكل أبدى رأيه وشرح وجهة نظره وحدث توافق على مواد اللائحة وبعض التعديلات، وتنشر اللائحة بنهاية يوم الإثنين".

وشدد "عوائد روابط الدوري الممتاز سيتم توزيع جزء منها على القسم الثاني والثالث. بند عدد أعضاء الجمعية العمومية شهد مناقشات عديدة، تم تحديد عدد 134 عضوا بآلية محددة".

أخبار متعلقة
اعتماد أغلب بنود لائحة اتحاد الكرة.. وتشكيل لجنة لصياغة التعديلات في الجول يكشف خطاب الأوليمبية الذي منع حضور أحمد مرتضى لعمومية اتحاد الكرة عمومية اتحاد الكرة تُقر زيادة الأعضاء إلى 134 عضوا

وأردف "تحدثنا عن بند السنوات أكثر من مرة. تم تطبيق البند بشكل تصاعدي في المنصب الواحد. هذا سيمنح فرصة ألا يفقد اتحاد الكرة الخبرات مع ضمان تداول السلطة وظهور الكوادر الجديدة".

وأتم "كان هناك مشاعر طيبة من أعضاء الجمعية العمومية لأعضاء اللجنة الخماسية، وطالبوهم بالبقاء حتى الدورة الأولمبية المقبلة. لا نعرف إذا كان سيحدث خطوات رسمية في هذا الأمر، والقرار في يد فيفا".

أقرت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، أغلب بنود اللائحة الجديدة في اجتماعها اليوم الأحد.

وشكلت الجمعية العمومية لجنة تضم جمال عويس رئيس نادي الواسطى، وطارق السيد رئيس نادي الترسانة، وعلي سليم رئيس نادي بني سويف، وأحمد جوهر رئيس نادي المريخ البورسعيدي، لصياغة التعديلات التي أقرتها الجمعية العمومية.

اتحاد الكرة
نرشح لكم
أخر الأخبار
شيكابالا لـ أمير مرتضى: سنفوز بكأس مصر من أجلك 9 دقيقة | الدوري المصري
الثالثة على التوالي.. أرسنال يخسر على ملعبه مجددا في الدوري الإنجليزي بثنائية وولفرهامبتون 12 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول – تواصل مع أحمد رمزي للانضمام لـ يونس وقاسم والعندليب في لجنة الكرة بالزمالك 15 دقيقة | مصر
إبراهيم حسن: جاهزون لمواجهة الأهلي في الكأس ومعنوياتنا مرتفعة 32 دقيقة | مصر
أشرف صبحي: مصلحة النادي كانت مؤثرة في توقيت اتخاذ قرار إيقاف مجلس الزمالك.. وأطمئن جماهيره 34 دقيقة | مصر
الشحات: ما حدث قبل المباراة سبب مشادتي مع مصطفى محمد.. انتهى الأمر وشيكابالا تدخل 43 دقيقة | مصر
نائب لجنة إدارة الزمالك: هدفنا الحفاظ على استقرار فريق كرة القدم 44 دقيقة | الدوري المصري
رئيس لجنة إدارة الزمالك: مستمرون في قيادة النادي لمدة عام وأقول للجماهير لا تقلقوا 54 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 3 في الأهلي ومثلهم في الزمالك خارج القمة.. تعرف على نتائج مسحات نهائي القرن 2 مرتضى منصور: الزمالك خسر بطولة إفريقيا بخطة ممنهجة 3 ماذا ينتظر الأهلي في كأس العالم للأندية.. تعرف على الموعد والمنافسين المحتملين 4 أول رد من الأهلي على "العنصرية ضد شيكابالا"
قد ينال إعجابك