رسائل نارية من مرتضى منصور: لقب إفريقيا سُرق من الزمالك

الأحد، 29 نوفمبر 2020 - 21:24

كتب : FilGoal

شيكابالا يسجل ويحتفل بهدف تعادل الزمالك أمام الأهلي

وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الموقوف رسائل نارية عن خسارة الفارس الأبيض للقب دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي.

مرتضى منصور عقد جلسة مع لاعبي الزمالك قبل انطلاق مران اليوم الأحد استعدادا لمواجهة طلائع الجيش.

جلسة مرتضى التي جاءت قبل قرار وزارة الشباب والرياضة بإيقاف مجلس إدارة الزمالك، وجه خلالها مرتضى العديد من الرسائل النارية ونستعرضها نصا كما جاءت على لسانه:

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** حرصت على الاجتماع معكم قبل المران لأقوم بتحيتكم. أنتم أبطال ورجال ولم تخسروا لقب إفريقيا بل البطولة سُرقت منكم.

** كنت أتمنى قول مبروك لـ إدارة الأهلي، ولكن أبارك لهم على ماذا؟ على الحكم الذي تغيّر أم تقنية الفيديو التي أُلغيت أم الجمهور الذي حضر من الأهلي أم على ما حدث لـ شيكابالا أم على كسر حافلة الفريق؟

** الزمالك تفوق بدنيا وفنيا وكل شيء على الأهلي والحكم كان "شاهد ماشفش حاجة".

** الزمالك لعب في ظروف غير طبيعية.

** أتمنى مواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر لكي نرد الدين ونعطي الأهلي درسا.

** لا تحزن يا شيكابالا. هؤلاء سفهاء وما حدث وصمة عار على محمود الخطيب.

** لا تحزن يا شيكابالا، أنت أحرزت هدفا لم يسجله أي لاعب في التاريخ ولم يسجله مارادونا.

** لـ ساسي، سنجلس قريبا ونجدد عقدك بإذن الله.

** لـ أبو جبل، لست مسؤولا عن هدفي الأهلي. الأول جاء بدفع بالأيدي، والثاني جاء لأنك لم تر الكرة بسبب الحكم.

** لـ مصطفى محمد، سأنفذ وعدي لك. إذا حصلت على عرض يليق بك وبـ الزمالك سأوافق عليه.

** لـ بنشرقي، أنت إضافة محترمة لـ الزمالك وأعرف أنك تشعر بالضيق لأنك تستحق ركلة جزاء 100%.

** الخسارة ليست نهاية الكون ويكفيكم تحية الجماهير لكم والقادم أفضل إن شاء الله.

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