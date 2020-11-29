إسماعيل يوسف لـ في الجول: لم يتواصل معي أحد لأشرف على الكرة في الزمالك.. أنا ابن النادي

شدد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، الموقوف بسبب مخالفات مالية، عن عدم تواصل أي طرف معه للإشراف على الكرة في النادي.

وقال يوسف لـ FilGoal.com: "لم أتلق أي تواصل لكي أكون مشرف على الكرة حتى الساعة الحالية".

وأردف "أنا ابن من أبناء الزمالك وقائد للفريق ولأن أترك الفريق أبدا".

وأتم "سأتواجد كمشجع وسأكون داعما ومساندا وخلف الزمالك دائما".

وودع أمير مرتضى منصور لاعبي الزمالك اليوم الأحد، ليعلن رحيله عن منصبه كمشرف عام على الكرة في النادي.

وعلم FilGoal.com أن أمير مرتضى اجتمع مع لاعبي الزمالك داخل غرف خلع الملابس على هامش مران اليوم الأحد، قبل أن يخبرهم برحيله عن منصبه.

وسادت أجواء الود داخل غرف خلع الملابس مع مطالب من اللاعبين لأمير مرتضى بالاستمرار معهم، ولكن في النهاية الأخير أخبرهم برحيله وتمنى لهم التوفيق، وفقا لما علمه FilGoal.com.

وعبر أمير مرتضى عن سعادته الكبيرة بتواجده مع لاعبي الزمالك كمشرف على الكرة في الفترة الماضية، وطالب اللاعبين بالتركيز وتحقيق البطولات مع النادي.

وتولى أمير مرتضى منصب المشرف العام على الكرة في الزمالك في يوليو من عام 2018.

ماذا حدث؟

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن إيقاف مجلس إدارة الزمالك، وإحالة مخالفاته المالية للنيابة العامة.

وأصدرت الوزارة بيانا رسميا أعلنت فيه "إحالة المخالفات المالية الواردة بتقرير لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة"

وأضاف البيان: "وقف واستبعاد مجلس إدارة نادى الزمالك والمدير التنفيذي له والمدير المالي، من إدارة شئون النادى بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة ،وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانونا لمجلس الإدارة ايهما أقرب".

وأعلنت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة عن المجلس المؤقت الذي يقود الزمالك، خلفا لمجلس إدارة الزمالك الموقوف بسبب مخالفات مالية.

وتضم اللجنة، أحمد بكري محمد حميدة رئيس محكمة استئناف بالقاهرة، وهشام إبراهيم أحمد محمود رئيس محكمة استئناف بالقاهرة، ومحمد سيد عطية علي أحمد المحامي العام بالنيابة العامة لدى محكمة النقض.

ويتولى مجلس مرتضى منصور قيادة نادي الزمالك منذ عام 2014، بعد أن قاده بين عامي 2005 و2006.

وأعيد انتخاب مرتضى منصور لفترة ثانية في عام 2017، وهي الفترة التي كانت من المنتظر أن تنتهي في نوفمبر 2021، ولكن قرار الإيقاف من وزارة الشباب والرياضة كان أسبق.