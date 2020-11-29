رئيس اللجنة المعينة لإدارة الزمالك: فريق الكرة خط أحمر.. قادمون لإصلاح ما أفسده الدهر

شدد أحمد بكري رئيس اللجنة المعينة لإدارة مجلس إدارة نادي الزمالك بشكل مؤقت على عدم مساس فريق الكرة في النادي، وذلك بعد قرار وزارة الشباب والرياضة.

وأعلنت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة عن المجلس المؤقت الذي يقود الزمالك، خلفا لمجلس إدارة الزمالك الموقوف بسبب مخالفات مالية.

وتضم اللجنة، أحمد بكري محمد حميدة رئيس محكمة استئناف بالقاهرة، وهشام إبراهيم أحمد محمود رئيس محكمة استئناف بالقاهرة، ومحمد سيد عطية علي أحمد المحامي العام بالنيابة العامة لدى محكمة النقض.

وقال أحمد بكري: "دورنا هو إدارة الزمالك على أفضل وجه، والاهتمام الأول والكبير سيكون لفريق الكرة وإدارة منشأت النادي والأمور القانونية والرياضية والمالية".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة صدى البلد "قادمون لكي نصلح ما أفسده الدهر، ولكي نعيد نادي الزمالك على الساحة بشكل لائق ومحترم".

وتابع "فريق الكرة في الزمالك خط أحمر. لن نشتت الفريق وعلى جماهير الزمالك ألا تقلق وأن تشعر بالطمأنينة. الزمالك لن يتأثر بأي شيء وسيسر للأمام دائما".

وأكمل حديثه قائلا: " الجهاز الفني في الزمالك كما هو، ولن يتم تغيير أي شيء، والتعاقدات الجديدة ستكون وفقا لاحتياجات المدرب".

وكشف أحمد بكري كواليس تعيينه لإدارة مجلس الزمالك قائلا: "وزير الرياضة تحدث معي وعرض علي تولي المنصب ووافقت على تلك المغامرة".

وأوضح "هي مغامرة لأن الزمالك مُثقل بالأعباء والأزمات ويحتاج لمجهود جبار لتصحيح الأوضاع".