خبر في الجول - أمير مرتضى يودع لاعبي الزمالك ويرحل عن منصبه

ودع أمير مرتضى منصور لاعبي الزمالك اليوم الأحد، ليعلن رحيله عن منصبه كمشرف عام على الكرة في النادي.

وعلم FilGoal.com أن أمير مرتضى اجتمع مع لاعبي الزمالك داخل غرف خلع الملابس على هامش مران اليوم الأحد، قبل أن يخبرهم برحيله عن منصبه.

وسادت أجواء الود داخل غرف خلع الملابس مع مطالب من اللاعبين لأمير مرتضى بالاستمرار معهم، ولكن في النهاية الأخير أخبرهم برحيله وتمنى لهم التوفيق، وفقا لما علمه FilGoal.com.

وعبر أمير مرتضى عن سعادته الكبيرة بتواجده مع لاعبي الزمالك كمشرف على الكرة في الفترة الماضية، وطالب اللاعبين بالتركيز وتحقيق البطولات مع النادي.

وتولى أمير مرتضى منصب المشرف العام على الكرة في الزمالك في يوليو من عام 2018.