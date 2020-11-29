مران الزمالك - ظهور فتوح وانتظام محمد أشرف وتأهيل خماسي الفريق

ظهر أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك في مران فريقه اليوم الأحد، بعد عودته للقلعة البيضاء عقب انتهاء إعارته مع سموحة.

وأجرى الظهير الأيسر لمنتخب مصر تحليل "رابيد تيست" للكشف عن الفيروسات قبل انطلاق المران.

وأدى اللاعب تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم وفقا للبرنامج التأهيلي الموضوع له من قبل المدير الفني للفريق.

كما انتظم محمد أشرف "روقا" في مران الزمالك بعد انتهاء إعارته مع طلائع الجيش.

كما شارك ثنائي الشباب حسام أشرف وأسامة فيصل في المران الجماعي بشكل طبيعي بعد عودته من معسكر منتخب الشباب.

على جانب آخر وضع الجهاز الفني للزمالك بقيادة جايكي باتشيكو برنامجا تأهيليا وبدنيا خاصا لخماسي الفريق طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وأشرف بنشرقي ومحمد أوناجم".

واكتفى الخماسي بفقرة تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم.

ويلعب الزمالك ضد طلائع الجيش يوم الثلاثاء في نصف نهائي كأس مصر.