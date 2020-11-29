أحمد بوسكا: فسخت عقدي مع المصري.. سأوقع للإنتاج

كشف أحمد بوكسا حارس مرمى المصري فسخ تعاقده مع النادي، ليصبح حرا للانتقال لأي فريق.

وقال بوسكا: "فسخت تعاقدي مع المصري بعد تنازلي عن مستحقاتي".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "خالد مهدي (مدير الكرة في الإنتاج) تحدث معي من أجل الانضمام للإنتاج لمدة موسمين".

وتابع "بالفعل سأوقع للإنتاج الحربي اليوم لمدة موسمين في صفقة انتقال حر".

وكان يتبقى لـ بوسكا مدة موسم في عقده مع المصري، إلا أنه فسخ التعاقد بعد تنازله عن مستحقاته.

ولعب بوسكا 48 مباراة بقميص المصري واستقبلت شباكه 49 هدفا.