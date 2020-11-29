ميلان يواصل الابتعاد بصدارة الدوري الإيطالي بثنائية في شباك فيورنتينا

واصل ميلان ابتعاده بصدارة الدوري الإيطالي بعد فوزه على فيورنتينا ضمن مباريات الجولة التاسعة.

تغلب ميلان على فيورنتينا بهدفين دون رد ليتصدر جدول المسابقة بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه.

افتتح أليسيو رامونيولي التسجيل في الدقيقة 17 قبل أن يعزز فرانك كيسي النتيجة للروسونيري بهدف أخر من ركلة جزاء في الدقيقة 28.

وأضاع فرانك كيسي فرصة مضاعفة النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة 40 بركلة جزاء ضائعة.

ورفع ميلان رصيده إلى 23 نقطة في الصدارة من تسع مباريات بفارق 5 نقاط عن إنتر وساسولو أقرب منافسيه.

وربما يقلل روما فارق النقاط حال انتصر على نابولي ضمن مباريات الجولة، إذ حصد فريق العاصمة 17 نقطة من 8 مباريات بينما نابولي حقق 14 نقطة.

وغاب عن ميلان زلاتان إبراهيموفيتش بسبب الإصابة.