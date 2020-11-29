ميلان يواصل الابتعاد بصدارة الدوري الإيطالي بثنائية في شباك فيورنتينا

الأحد، 29 نوفمبر 2020 - 18:27

كتب : FilGoal

فرانك كيسي - ميلان

واصل ميلان ابتعاده بصدارة الدوري الإيطالي بعد فوزه على فيورنتينا ضمن مباريات الجولة التاسعة.

تغلب ميلان على فيورنتينا بهدفين دون رد ليتصدر جدول المسابقة بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه.

افتتح أليسيو رامونيولي التسجيل في الدقيقة 17 قبل أن يعزز فرانك كيسي النتيجة للروسونيري بهدف أخر من ركلة جزاء في الدقيقة 28.

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وأضاع فرانك كيسي فرصة مضاعفة النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة 40 بركلة جزاء ضائعة.

ورفع ميلان رصيده إلى 23 نقطة في الصدارة من تسع مباريات بفارق 5 نقاط عن إنتر وساسولو أقرب منافسيه.

وربما يقلل روما فارق النقاط حال انتصر على نابولي ضمن مباريات الجولة، إذ حصد فريق العاصمة 17 نقطة من 8 مباريات بينما نابولي حقق 14 نقطة.

وغاب عن ميلان زلاتان إبراهيموفيتش بسبب الإصابة.

الدوري الإيطالي ميلان فرانك كيسي
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