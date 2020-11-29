أري بابل يسجل في فوز الإسماعيلي الودي على البنك الأهلي

سجل الأنجولي أري بابل أول أهدافه بقميص الإسماعيلي في لقاء ودي أمام البنك الأهلي.

الإسماعيلي انتصر على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف على استاد الإسماعيلية.

أري بابل سجل الهدف الأول للدراويش بعد تمريرة من الوافد الجديد أحمد مصطفى.

وعزز محمد الشامي تقدم الإسماعيلي في الشوط الثاني، قبل أن يسجل محمد نصر لاعب الدراويش بالخطأ في مرماه هدف البنك الأهلي الوحيد.

وواصل أحمد مصطفى جناح الإسماعيلي الجديد المنضم من صفوف جينت البلجيكي الظهور بشكل طيب في المباريات الودية.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الرجاء البيضاوي المغربي في إياب نصف نهائي البطولة العربية في موعد لم يُحدد حتى الآن، إلى جانب استعداد الدراويش للموسم الجديد.