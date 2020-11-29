عودة عبد الهادي لمران الزمالك وتحليل "رابيد تيست" قبل مواجهة طلائع الجيش

عاد مدحت عبد الهادي المدرب العام للزمالك للمشاركة في تدريبات فريقه الجماعية بعد تعافيه بشكل تام من الإصابة بفيروس كورونا.

وكان عبد الهادي تواجد في نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي بعد تعافيه للتو من فيروس كورونا.

وظهر عبد الهادي في المران الجماعي لأول مرة بعد تعافيه من فيروس كورونا، وقاد المران رفقة جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأبيض.

وخضع لاعبو الزمالك لتحليل "رابيد تيست" على هامش المران استعدادا لمواجهة طلائع الجيش. للكشف عن الإصابة بالفيروسات.

ويلعب الزمالك ضد طلائع الجيش يوم الثلاثاء في نصف نهائي كأس مصر.