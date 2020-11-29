خبر في الجول – المصري يرفع اسمي حسين رجب وأبو سليمة من قائمته الأولى

الأحد، 29 نوفمبر 2020 - 16:21

كتب : أيمن عيد

لاعبو المصري يحتفلون بهدف إسلام أبو سليمة في الزمالك

رفع النادي المصري اسم الثنائي إسلام أبو سليمة وحسين رجب من قائمة الفريق الأولى للموسم الجديد.

وقرر المصري عدم قيد اللاعبين في القائمة الأولى للموسم الجديد، نظرا لإصابتهما ولاستغلال المكانين في قيد لاعبين آخرين، مع عدم قدرتهما على اللحاق بمباريات الدور الأول من المسابقة.

حسين رجب حاليا في مرحلة البرنامج التأهيلي بعد إجراء جراحة لتهذيب مفصل الحوض من الخشونة، وأمامه من ٨ أسابيع إلى ١٠ كفترة تأهيل.

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إسلام أبو سليمة أجرى جراحة الرباط الصليبي في ألمانيا هذا الأسبوع، وما زال أمامه عدة أشهر من التأهيل والاستعداد للعودة للملاعب.

مسؤولو المصري من جانبهم، فتحوا خط للمفاوضات مع الثنائي لتنسيق مستحقاتهم المالية وتخفيض جزء من عقودهم، مع صرف مرتب شهري حتى يستطيع النادي الوفاء باستمرار صرف راتبهم بعد التخفيض.

ويستعد المصري لبداية الموسم الجديد 2020/2021، إذ يواجه المقاولون العرب في الجولة الأولى يوم 12 ديسمبر المقبل.

في الدوري المصري حسين رجب إسلام أبو سليمة
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