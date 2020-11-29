في الجول يكشف خطاب الأوليمبية الذي منع حضور أحمد مرتضى لعمومية اتحاد الكرة

الأحد، 29 نوفمبر 2020 - 15:50

كتب : FilGoal

أحمد مرتضى منصور

رفض الاتحاد المصري لكرة القدم حضور أحمد مرتضى عضو مجلس الإدارة للجمعية العمومية للاتحاد بسبب خطأ في ورقة تفويض النادي له بالحضور.

وحصل FilGoal.com على صورة من خطاب اللجنة الأوليمبية إلى اتحاد الكرة، والتي أقرت بعدم قانونية حضور أحمد مرتضى للجمعية العمومية ممثلا عن نادي الزمالك.

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وجاء رفض اللجنة الأوليمبية لأوراق تفويض أحمد مرتضى بالحضور، بسبب وجود كشط وتصحيح في المكان المخصص لتوقيع رئيس مجلس إدارة النادي، وأن هذا التصحيح تم إضافته بعد ختمه بختام اللجنة الأوليمبية.

وحسب خطاب اللجنة الأوليمبية لاتحاد الكرة، فإن التفويض بوجود الكشط لا يعتد به، وبالتالي لا يحق لأحمد مرتضى منصور تمثيل نادي الزمالك في الجمعية العمومية.

أحمد مرتضى منصور صرح لـFilGoal.com عن الواقعة "لا أعرف سبب المشكلة، أرسلنا التفويض لاتحاد الكرة منذ فترة لكن لا أعرف سبب منع ناد من أكبر أندية مصر من الدخول لأول مرة في التاريخ وسأنقل ذلك لمجلس الإدارة".

كان اتحاد الكرة المصري قد عقد الجمعية العمومية غير العادية صباح اليوم الأحد لإقرار لائحة الاتحاد الجديدة.

ونتج عن عمومية الاتحاد، إقرار زيادة الجمعية العمومية في اللائحة الجديدة إلى 134 عضوا.

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