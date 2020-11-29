عمومية اتحاد الكرة تُقر زيادة الأعضاء إلى 134 عضوا

أقرت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة بزيادة أعضاءها إلى 134 عضوا في لائحتها الجديدة.

وصوت أعضاء الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد الكرة، برفض المادة رقم ١٢ في اللائحة الجديدة والخاص بعدد أعضاء الجمعية العمومية والتي كان قد تم تخفيضها إلى ٩٦ عضوا فقط.

وبعد ساعة من الجدال، صوت 60 عضوا بالموافقة زيادة أعضاء الجمعية العمومية إلى 134 عضوا، مقابل رفض 4 أعضاء فقط.

وبعد تعديل لائحة النظام الأساسي لاتحاد الكرة، سيكون أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة مقسمين كالتالي:

-١٨عضوا من القسم الأول.

-٤٨عضوا من ال قسم الثاني.

-5 أوائل لكل مجموعة بالقسم الثالث بإجمالي ٦٠ ناديا في كل المجموعات.

-5 أعضاء من القسم الرابع حسب التوزيع الجغرافي.

-1 كرة صالات

-1 كرة شاطئية

-1 كرة نسائية

الإجمالي: ١٣٤ عضوا