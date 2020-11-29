بعد منع أحمد مرتضى من حضور عمومية اتحاد الكرة.. الزمالك: استمرار البلطجة والاستفزاز

أصدر الزمالك بيانا رسميا اليوم الأحد يدين فيه منع الاتحاد المصري لكرة القدم ممثل النادي حضور الجمعية العمومية غير العادية لمناقشة لائحة الموسم الجديد.

وقال البيان:"استمرارا لمسلسل البلطجة واستفزاز جماهير الزمالك وفي سابقة تحدث لأول مرة من نوعها، قامت اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة شئون اتحاد الكرة بمنع أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك من حضور اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة لمناقشة لائحة الموسم الكروي الجديد، رغم أنه يحمل تفويضا رسميا، في تعنت واضح وصريح ومستمر ضد نادي الزمالك ودون سند قانوني وبتحريض من هشام حطب وعمرو الجنايني".

وأضاف "ويأتي موقف اللجنة الخماسية بدعم من اللجنة الأولمبية التي كانت وراء عدم حضور ممثل عن نادي الزمالك، وهو الموقف الذي أثار استنكار مسؤولي نادي الزمالك بمواصلة الوقوف ضد النادي ومحاربة مجلس إدارته دون حق".

وأتم "ويؤكد نادي الزمالك على أنه لن يصمت ولن يمر الموقف مرور الكرام خاصة في ظل الاستفزازات التي يتعرض لها النادي وجماهيره من اللجنة الخماسية واللجنة الأولمبية".

وأوضح أحمد مرتضى لـFilGoal.com بعد منعه حضور الاجتماع "لا أعرف سبب المشكلة، أرسلنا التفويض لاتحاد الكرة منذ فترة لكن لا أعرف سبب منع ناد من أكبر أندية مصر من الدخول لأول مرة في التاريخ وسأنقل ذلك لمجلس الإدارة".

وأكمل "أرسلت ورقة إلى الأستاذ عمرو الجنايني أخبره فيها بأن مندوب الزمالك يقف خارج القاعة وممنوع من الدخول ونتمنى نعرف الأسباب".

وأوضح "التفويض موقع من رئيس ومدير النادي ومختوم من النادي ويستوفي كل الشروط، ومن الطبيعي أن يوقع رئيس النادي عليه لأن قرار إيقافه له آلية تنفيذ والحكومة المحترمة في دولتنا هي صاحبة الشأن وليس اتحاد الكرة الذي يرعى مصالح الأندية كلها".

أحمد مرتضى منصور: لا أعرف سبب منعي من حضور الجمعية العموميةpic.twitter.com/mVrzFFNOGS — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) November 29, 2020

وتدخل عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، حيث خرج للحديث مع أحمد مرتضى.

وقال الجنايني لعضو الزمالك: "لو ورقك سليم فأنت فوق رأسي، ولكن لم يصلنا أي تفويضات منذ أسبوع".

وواصل "يوجد كشط في التوقيعات في التفويض، والزمالك وأحمد مرتضى فوق رأسي".