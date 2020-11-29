انتهت في إسبانيا - برشلونة (4) (0) أوساسونا.. عودة للانتصارات

الأحد، 29 نوفمبر 2020 - 14:46

كتب : FilGoal

مارتن برايثوايت - ميسي - برشلونة - أوساسونا

يستقبل برشلونة نظيره أوساسونا على ملعب كامب نو في الجولة 11 من الدوري الإسباني.

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نهاية المباراة

ق.73 جوووووووول ميسي هدف صااااروخي

ق.72 تقنية الفيديو تلغي الهدف

ق.70 جووووووول ديمبيلي يسجل بعد تمريرة ترينكاو

ق.68 البديل روبيرتو توريس يضرب القائم الأيمن لـ برشلونة

ق.66 خروج كليمنت لونجليه مصابا ودخول ألينيا

ق.61 خروج برايثوايت وديست وكوتينيو، ودخول ديمبيلي وفيربو وترينكاو

ق.57 جووووووول كوتينيو يضيف الثالث بعد تمريرة جريزمان

ق.47 تسديدة مفاجئة من روبين جارسيا يتصدى لها تير شتيجن

بداية الشوط الثاني

دخول بوسكيتس بدلا من بيدري

نهاية الشوط الأول

ق.+47 جون مونكاياولا كاد أن يسجل هدفا تاريخيا من مسافة بعيدة لكن الكرة تمر بجوار قائم تير شتيجن

ق.43 جوووووول جريزمان يضيف الثاني بتسديدة على الطائر

ق.40 هدف أبيض لـ أوساسونا بواسطة بوديمير بعد تسلل زميله أويير

ق.30 جوووووول برايثوايت يسجل هدفا بعد فرصة من عدة أرواح

ق.23 دخول خوان كروز بدلا من جوني في تغيير أول اضطراري لـ أوساسونا

ق.18 تهديد أول لـ أوساسونا! عرضية من جوني وتسديدة على الطائر من بوديمير تمر أعلى العارضة

ق.16 تسديدة يسارية من جريزمان بعد تمريرة جميلة من كوتينيو، لكن تسديدة الفرنسي جاورت القائم بقليل

ق.15 تسديدة مباغتة من جريزمان يتصدى لها سيرخيو هيريرا

ق.11 أوناي جارسيا يبعد تسديدة كوتينيو من على خط المرمى بأعجوبة

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

برشلونة أوساسونا في إسبانيا الدوري الإسباني
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