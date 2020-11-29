خبر في الجول – الإسماعيلي يوافق على انتقال محمد حمدي زكي لـ المقاولون

وافق الإسماعيلي على انتقال محمد حمدي زكي لاعب الفريق إلى المقاولون العرب.

وعلم FilGoal.com بأن الإسماعيلي وافق بالفعل على انتقال محمد حمدي زكي مهاجم الفريق إلى المقاولون العرب.

جاءت موافقة الإدارة بعد موافقة ريكاردو المدير الفني للفريق، ولجنة التعاقدات على رحيل اللاعب.

وسيعلن الإسماعيلي عن بيع اللاعب بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة.

كان حمدي زكي قد انضم للإسماعيلي عام 2019 قادما من فريق سموحة.

صاحب الـ28 عاما شارك في 20 مباراة مع الإسماعيلي. صنع فيهم هدفين.

video:1