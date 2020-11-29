بلان: لن أعود لتدريب الكبار.. مهمة المدرب الآن معقدة بسبب أسعار اللاعبين

كشف لوران بلان لاعب ومدرب فرنسا السابق أنه لن يعود لمقعد المدير الفني مرة أخرى، مبررا ذلك بأن مهمة المدرب باتت صعبة بسبب الارتفاع الشديد في أسعار اللاعبين.

ويفضل بلان (55 عاما)، المدرب الأسبق لبوردو وباريس سان جيرمان، تدريب الصغار على العمل مع الفرق الكبيرة مرة أخرى.

وقال بطل مونديال 1998 في تصريحات نشرتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية:"كلما مر الوقت، أؤمن أكثر بالأمر. سأعود بالتأكيد، لكن ليس لتدريب الكبار، بل للعمل مع الصغار. هناك الكثير يمكن تقديمه للهواة".

واستمر المدافع الأسبق لفريق الديوك "اليوم قيمة اللاعب أكبر مما يمكنه تقديمه في الملعب. مهمة المدرب معقدة لأنهم يطلبون منك زيادة قيمة اللاعبين. تشتري لاعبا بعشرة ملايين لتبيعه لاحقا بعشرين أو ثلاثين".

ولم يدرب بلان فريقا منذ رحل عن باريس في 2016.

وتوج بلان بـ15 لقبا كمدرب وقاد فرنسا في يورو 2012 التي ودعها من الدور ربع النهائي.