الحضري لـ في الجول: اتفقت على تدريب حراس النجم الساحلي

الأحد، 29 نوفمبر 2020 - 13:44

كتب : أمير عبد الحليم

عصام الحضري

أعلن عصام الحضري الحارس التاريخي لمنتخب مصر اتفاقه مع النجم الساحلي على تولي تدريب حراس مرماه.

وكان الحضري صاحب الـ47 عاما قرر اعتزال كرة القدم والتوجه لمجال التدريب بعد مسيرة رائعة في الملاعب توجها بالمشاركة في كأس العالم 2018 ليصبح أكبر اللاعبين سنا مشاركة في المونديال.

وقال الحضري لـFilGoal.com: "اتفقت على تولي تدريب حراس مرمى النجم الساحلي التونسي وسأسافر خلال الأيام المقبلة لإتمام الاتفاق وتوقيع العقود".

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وأوضح "كان من المفترض وصولي تونس مع باقي أعضاء الجهاز الفني الجديدي لكنني طلبت من مسؤولي النجم التأخر في السفر بسبب انشغالي بخضوع والدتي لجراحتين وخطوبة ابنتي".

ووجه الحضري شكره إلى مسؤولي النجم الساحلي لثقتهم في إمكاناته.

وتابع "أشكر مسؤولي النجم الساحلي وصديقي زبير بية، والذين تحدثوا معي وأعربوا عن ثقتهم ورغبتهم في تواجدي وقدرتي على خدمة النادي".

ثم أكمل "كذلك أشكر جورفان فييرا الذي رحب برغبة النجم الساحلي في ضمي للجهاز الفني، وتحدث عني بشكل إيجابي للغاية".

وأتم "متحمس بالعمل في ناد كبير في تونس والوطن العربي، ومع فييرا الذي تجمعني به علاقة طيبة للغاية".

وأعلن النجم الساحلي وصول المدرب البرازيلي جورفان فييرا إلى تونس مساء أمس السبت مع مساعده فيليبي سيلفانو تمهيدا لقيادة الفريق.

الحضري
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