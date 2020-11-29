الاتحاد العربي يكشف عن "بروتوكول وقائي" جديد لمباريات كأس محمد السادس

الأحد، 29 نوفمبر 2020 - 11:42

كتب : هاني العوضي

الإسماعيلي - الرجاء

أصدرت اللجنة المنظمة لمسابقة كأس الملك محمد السادس للأندية الأبطال بالإتحاد العربي لكرة القدم، الدليل الإرشادي للبروتوكول الوقائي للمباريات القادمة، الذي أعدته اللجنة الطبية بالاتحاد.

وتم تعميم البروتوكول على الأندية المعنية، إذ يأتي ذلك من أجل عودة آمنة لمباريات مسابقة كأس الملك محمد السادس للأندية الأبطال ولمسابقات الاتحاد العربي المقبلة ولسلامة اللاعبين والحكام والمنظمين وكافة المنتسبين لرياضة كرة القدم العاملين في الملاعب التي تحتضن مباريات البطولات العربية، وذلك احترازاً من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأرسل الاتحاد العربي خطابا إلى الأندية الأربعة المتبقية في البطولة لإخطارهم بالبروتوكول الجديد في المباريات المتبقية.

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وتستأنف منافسات بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال بمباراة الذهاب بين فريقي الشباب والاتحاد السعوديين يوم الأربعاء المقبل في مدينة الرياض، على أن تقام مواجهة الإياب في مدينة جدة في الرابع من يناير القادم.

من جهة أخرى، ستقام مباراة الإياب بين فريقي الرجاء المغربي والإسماعيلي في دور نصف النهائي في مدينة الدار البيضاء المغربية بعد أن يتفق الفريقين على اختيار موعد مناسب لها.

وكان الإسماعيلي قد فاز على الرجاء ذهابا بهدف مقابل لا شيء في مصر قبل تفشي وبار كورونا في العالم.

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