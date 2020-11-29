تقارير يونانية: كوكا عاد لليونان ويسابق الزمن للحاق بمباراة مرسيليا

الأحد، 29 نوفمبر 2020 - 00:41

كتب : FilGoal

أحمد حسن كوكا - أولمبياكوس

عاد أحمد حسن كوكا إلى اليونان، في انتظار تعافيه من فيروس كورونا والانضمام إلى تدريبات فريقه أولمبياكوس.

ونشر كوكا فيديو قصير السبت عبر حسابه على إنستجرام، يظهر فيه تواجده في منزله بالعاصمة اليونانية أثينا.

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وذكرت عدة مواقع يونانية، مثل: protothema و redking و naftemporiki، أن كوكا يسابق الزمن للحاق بمباراة فريقه المصيرية ضد أوليمبيك مرسيليا الفرنسي في دوري أبطال أوروبا.

ومن المنُتظَر أن يخضع كوكا لمزيد من الفحوصات لمعرفة ما إذا كان قد تعافى من فيروس كورونا أم لا.

وأصيب كوكا بفيروس كورونا خلال معسكر منتخب مصر الأخير الذي واجه فيه توجو مرتين بتصفيات كأس الأمم الإفريقية، وظهرت عينته إيجابية بعد العودة في مطار القاهرة.

وغاب كوكا عن صفوف أولمبياكوس في مباراتين بالدوري، بالإضافة إلى مباراة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

ويمتلك أولمبياكوس 3 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، ويطمح لضمان مكانه في الدوري الأوروبي على أقل تقدير.

ويحل أولمبياكوس ضيفا على مرسيليا في فيلدروم مساء الثلاثاء المقبل، بعد أن تغلب عليه ذهابا بهدفٍ قاتل لـ كوكا.

كوكا أولمبياكوس
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