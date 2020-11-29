باريس سان جيرمان يفقد نقطتين أمام بوردو ويشعل الدوري الفرنسي

اكتفى باريس سان جيرمان بالتعادل أمام ضيفه بوردو بهدفين لكل طرف في ملعب حديقة الأمراء بالجولة 12 من الدوري الفرنسي.

الشاب تيموثي بيمبيلي سجّل في شباك فريقه باريس سان جيرمان في الدقيقة العاشرة.

لكن أصحاب الأرض أدركوا التعادل في الدقيقة 27 بواسطة نيمار من ركلة جزاء، ليصل البرازيلي إلى 50 هدفا بقميص الفريق العاصمي في الدوري الفرنسي.

ولم يحتج سان جيرمان إلا بضع ثوانٍ أخرى ليتقدم في النتيجة عن طريق المهاجم الإيطالي مويس كين.

لكن حامل اللقب فرّط في نقطتين عندما سجّل الشاب ياسين عدلي التعادل لـ بوردو بعد تمريرة حاتم بن عرفة.

ليرفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 25 نقطة في الصدارة من 12 مباراة ويكون مهددا بفقدانها، إذ يمتلك ليل 22 نقطة من 11 مباراة، وأوليمبيك مرسيليا 21 نقطة من 10 مباريات.