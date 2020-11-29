باريس سان جيرمان يفقد نقطتين أمام بوردو ويشعل الدوري الفرنسي

الأحد، 29 نوفمبر 2020 - 00:23

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان

اكتفى باريس سان جيرمان بالتعادل أمام ضيفه بوردو بهدفين لكل طرف في ملعب حديقة الأمراء بالجولة 12 من الدوري الفرنسي.

الشاب تيموثي بيمبيلي سجّل في شباك فريقه باريس سان جيرمان في الدقيقة العاشرة.

لكن أصحاب الأرض أدركوا التعادل في الدقيقة 27 بواسطة نيمار من ركلة جزاء، ليصل البرازيلي إلى 50 هدفا بقميص الفريق العاصمي في الدوري الفرنسي.

أخبار متعلقة
لعنة مارسيلو.. ريال مدريد يتعرض لهزيمة صادمة أمام ضيفه ألافيس إنتر يقترب من ميلان بثلاثية ضد ساسولو.. ويوفنتوس يتعثر مجددا بييلسا يُسقط أنشيلوتي.. ليدز يعود من إيفرتون بالانتصار لأول مرة في تاريخه كلوب يفتح النار على مسؤولي البث التليفزيوني: مبروك لقد أصيب ميلنر.. أريد حماية لاعبيني

ولم يحتج سان جيرمان إلا بضع ثوانٍ أخرى ليتقدم في النتيجة عن طريق المهاجم الإيطالي مويس كين.

لكن حامل اللقب فرّط في نقطتين عندما سجّل الشاب ياسين عدلي التعادل لـ بوردو بعد تمريرة حاتم بن عرفة.

ليرفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 25 نقطة في الصدارة من 12 مباراة ويكون مهددا بفقدانها، إذ يمتلك ليل 22 نقطة من 11 مباراة، وأوليمبيك مرسيليا 21 نقطة من 10 مباريات.

باريس سان جيرمان بوردو الدوري الفرنسي في فرنسا
نرشح لكم
أخر الأخبار
وكيل كاسونجو: أعتذر نيابة عن اللاعب عما حدث 13 دقيقة | مصر
باريس سان جيرمان يفقد نقطتين أمام بوردو ويشعل الدوري الفرنسي 16 دقيقة | أوروبا
أول رد من الأهلي على "العنصرية ضد شيكابالا" 28 دقيقة | مصر
أيمن أشرف: كدت أعتزل.. وكنت متأكدا أنني لم أرتكب ركلة جزاء ضد بنشرقي 31 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
لعنة مارسيلو.. ريال مدريد يتعرض لهزيمة صادمة أمام ضيفه ألافيس 33 دقيقة | الدوري الإسباني
كهربا يكشف ما حدث في لقطة التوجيهات مع موسيماني: لا أصدق كيف انتهت 2020 36 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
كرة سلة - مصر تحقق ثاني انتصاراتها في تصفيات إفريقيا على كاب فيردي ساعة | رياضات أخرى
مرتضى منصور: الزمالك خسر بطولة إفريقيا بخطة ممنهجة ساعة | إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 3 في الأهلي ومثلهم في الزمالك خارج القمة.. تعرف على نتائج مسحات نهائي القرن 2 مصدر من الاتحاد الإفريقي يوضح لـ في الجول موقف حضور مرتضى لنهائي الأبطال 3 ماذا ينتظر الأهلي في كأس العالم للأندية.. تعرف على الموعد والمنافسين المحتملين 4 نهائي القرن – مدرب بلاتينوم السابق: أتوقع تتويج الأهلي لسببين رغم قلبي الذي يميل لـ الزمالك
قد ينال إعجابك