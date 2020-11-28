كرة سلة - مصر تحقق ثاني انتصاراتها في تصفيات إفريقيا على كاب فيردي

السبت، 28 نوفمبر 2020 - 23:20

كتب : هاني العوضي

كاب فيردي - مصر (كرة سلة)

فاز منتخب مصر الأول لكرة السلة على نظيره منتخب كاب فيردي بنتيجة 91-82 ضمن الجولة الثانية من تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لبطولة إفريقيا لكرة السلة وذلك في المباراة التي أقيمت على صالة كمال شلبي بنادي الاتحاد السكندري .

وحقق منتخب مصر الفوز في فترات المباراة الأربعة والتي جاءت النحو التالي

الفترة الأولى20-21 لصالح مصر

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الفترة الثانية 44-38

الفترة الثالثة 67-59

الفترة الرابعة 91-82

وحصل اللاعب عمرو الجندي من منتخب مصر على لقب أفضل لاعب في المباراة.

بهذا الفوز ارتفع رصيد مصر إلى 4 نقاط من الفوز في مباراتين وارتفع رصيد منتخب كاب فيردي إلى 3 نقاط وهو نفس رصيد منتخب أوغندا بينما جاء المنتخب المغربي في المركز الرابع والأخير برصيد نقطتين.

ويتواجد المنتخب المصري في مجموعة واحدة مع كلًا من المغرب وأوغندا وكاب فيردي في البطولة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر الجاري.

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